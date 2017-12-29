Отстранённая от ОИ скелетонистка Потылицына: надо отменить Игры в Пхёнчхане
«Если научились вскрывать баночки без царапин, почему кого-то другого не могут обвинить в этом? Сейчас — мы, завтра — другие. На мой взгляд, надо отменить или перенести эти Олимпийские игры в Корее», — цитирует Потылицыну «Чемпионат».
Скелетонистка рассказала, что необходимы реформы в системе допингового контроля.
«Обязательно реформа допинг-контроля нужна, чтобы всё урегулировать, сделать честно. Такую систему придумать, чтобы все были убеждены, что обмана быть не может. Пусть соберутся всеми странами и найдут решение. Надо разработать другую допинговую систему и обезопасить всех спортсменов. Ни один спортсмен не защищён на данный момент», — заявила россиянка.
Ранее МОК опубликовал мотивировочную часть решения по делу отстранённых от ОИ скелетонистки Потиылицыной.