Российский хоккеист переболел гепатитом и дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека

Российский нападающий «Монктон Вайлдкэтс» Александр Хованов дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) в матче с «Акади-Баттхёрст».