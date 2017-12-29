Российский хоккеист переболел гепатитом и дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека

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Российский нападающий «Монктон Вайлдкэтс» Александр Хованов дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) в матче с «Акади-Баттхёрст».

Встреча завершилась победой «Монктона» со счётом 4:3.

17-летний Хованов не смог набрать очки за результативность.

Летом российский нападающий был выбран «Монктоном» на драфте легионеров Канадской хоккейной лиги (CHL) под вторым номером. Позднее у него обнаружили гепатит А.

Ранее хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» получил перелом ноги после попадания шайбы, брошенной одноклубником.

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