Российский хоккеист переболел гепатитом и дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека
Российский нападающий «Монктон Вайлдкэтс» Александр Хованов дебютировал в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) в матче с «Акади-Баттхёрст».
Встреча завершилась победой «Монктона» со счётом 4:3.
17-летний Хованов не смог набрать очки за результативность.
Летом российский нападающий был выбран «Монктоном» на драфте легионеров Канадской хоккейной лиги (CHL) под вторым номером. Позднее у него обнаружили гепатит А.
Ранее хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» получил перелом ноги после попадания шайбы, брошенной одноклубником.
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