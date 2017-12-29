СМИ: Аргентинский полузащитник «Зенита» сыграл свадьбу в Буэнос-Айресе

Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес сыграл свадьбу в своём родном городе Буэнос-Айрес.

Об этом сообщил журналист Петер Коатес в своём Twitter, приложив фото Паредеса с его женой, а также его одноклубником Себастьяном Дриусси.

Zenit & Argentina midfielder Leandro Paredes got married today in Buenos Aires - little fact, same office I got married in pic.twitter.com/j3CAa4kzar — Peter Coates (@golazoargentino) 28 декабря 2017 г.

Паредес перешёл в «Зенит» из итальянского клуба «Рома» летом 2017 года. На его счету три гола и две результативные передачи в 19 матчах за петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Аргентины по футболу оскорбил полицейского после свадьбы дочери.