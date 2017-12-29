СМИ: Аргентинский полузащитник «Зенита» сыграл свадьбу в Буэнос-Айресе

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Полузащитник «Зенита» и сборной Аргентины Леандро Паредес сыграл свадьбу в своём родном городе Буэнос-Айрес.

Об этом сообщил журналист Петер Коатес в своём Twitter, приложив фото Паредеса с его женой, а также его одноклубником Себастьяном Дриусси.

Паредес перешёл в «Зенит» из итальянского клуба «Рома» летом 2017 года. На его счету три гола и две результативные передачи в 19 матчах за петербургский клуб.

Ранее сообщалось, что наставник сборной Аргентины по футболу оскорбил полицейского после свадьбы дочери.

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