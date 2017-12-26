Наставник сборной Аргентины по футболу оскорбил полицейского после свадьбы дочери

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Хорхе Сампаоли оскорбил сотрудников правоохранительных органов города Касильда, когда они остановили его машину.

Сампаоли направлялся домой со свадьбы дочери. Машину аргентинского тренера остановили сотрудники полиции за превышение максимально допустимого количества человек в автотранспорте. Тогда Сампаоли пришёл в ярость от требований полицейских выйти из машины.

«Дурак, ты зарабатываешь по 100 песо в месяц», — приводит слова Сампаоли Marca со ссылкой на аргентинские СМИ.

¿Sampaoli borracho y enojado con la policía? Circula este video. pic.twitter.com/85j6Fens5N — ElCanciller.com (@elcancillercom) 25 декабря 2017 г.

По версии издания, Сампаоли также находился в нетрезвом состоянии, он не смог пройти тест на алкоголь.

Ранее СМИ сообщали, что испанская полиция включила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов.