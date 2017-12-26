Наставник сборной Аргентины по футболу оскорбил полицейского после свадьбы дочери
Сампаоли направлялся домой со свадьбы дочери. Машину аргентинского тренера остановили сотрудники полиции за превышение максимально допустимого количества человек в автотранспорте. Тогда Сампаоли пришёл в ярость от требований полицейских выйти из машины.
«Дурак, ты зарабатываешь по 100 песо в месяц», — приводит слова Сампаоли Marca со ссылкой на аргентинские СМИ.
¿Sampaoli borracho y enojado con la policía? Circula este video. pic.twitter.com/85j6Fens5N— ElCanciller.com (@elcancillercom) 25 декабря 2017 г.
По версии издания, Сампаоли также находился в нетрезвом состоянии, он не смог пройти тест на алкоголь.
Ранее СМИ сообщали, что испанская полиция включила главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу в список сепаратистов.