Улицы в районе стадиона «Динамо» будут названы в честь Численко, Якушина и Никулина
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз проекта «ВТБ Арена парк».
Руководитель проекта Андрей Перегудов выразил мнение, что улицы вокруг стадиона, названные в честь Численко, Якушина и Никулина, обрели достойные имена.
По его словам, Никулин поддерживал московский клуб на протяжении всей своей жизни, а Якушин является одним из символов «Динамо».
«Численко — кумир миллионов болельщиков, фантастический форвард, вошедший в символическую сборную на чемпионате мира в Англии в 1966 году», — добавил Перегудов.
Численко защищал цвета «Динамо» с 1957 по 1970 год, провёл за клуб 229 матчей и забил 68 мячей.
Якушин возглавлял «Динамо» в общей сложности на протяжении 13 лет, также являлся главным тренером сборной СССР по футболу.
Ранее представители нового стадиона «Динамо» опровергли информацию об ухудшении качества газона, которая появилась ранее в СМИ.