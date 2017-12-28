Улицы в районе стадиона «Динамо» будут названы в честь Численко, Якушина и Никулина

Улицы, спроектированные в рамках реконструкции Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина и прилегающей к нему территории, будут названы в честь бывших футболистов клуба Игоря Численко и Михаила Якушина, а также народного артиста СССР и болельщика клуба Юрия Никулина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз проекта «ВТБ Арена парк».

Руководитель проекта Андрей Перегудов выразил мнение, что улицы вокруг стадиона, названные в честь Численко, Якушина и Никулина, обрели достойные имена.

По его словам, Никулин поддерживал московский клуб на протяжении всей своей жизни, а Якушин является одним из символов «Динамо».

«Численко — кумир миллионов болельщиков, фантастический форвард, вошедший в символическую сборную на чемпионате мира в Англии в 1966 году», — добавил Перегудов.

Численко защищал цвета «Динамо» с 1957 по 1970 год, провёл за клуб 229 матчей и забил 68 мячей.

Якушин возглавлял «Динамо» в общей сложности на протяжении 13 лет, также являлся главным тренером сборной СССР по футболу.

Ранее представители нового стадиона «Динамо» опровергли информацию об ухудшении качества газона, которая появилась ранее в СМИ.