Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в третьем матче отбора по кёрлингу на ОИ-2018
Команда Анны Сидоровой нанесла поражение коллективу Виктории Моисеевой в третьем матче отборочного турнира по кёрлингу за право выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Итоговый счёт встречи — 7:5 в пользу команды Сидоровой.
Благодаря этой победе коллектив Сидоровой сумел сократить отставание в счёте — 1:2.
Четвёртый матч пройдёт 28 декабря в 18:30 мск.
Ранее сообщалось, что команда Моисеевой одержала победу во втором матче отборочного турнира на Игры-2018.
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