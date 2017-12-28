Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в третьем матче отбора по кёрлингу на ОИ-2018

Команда Анны Сидоровой нанесла поражение коллективу Виктории Моисеевой в третьем матче отборочного турнира по кёрлингу за право выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.