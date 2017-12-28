Команда Сидоровой обыграла команду Моисеевой в третьем матче отбора по кёрлингу на ОИ-2018

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Команда Анны Сидоровой нанесла поражение коллективу Виктории Моисеевой в третьем матче отборочного турнира по кёрлингу за право выступить на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Итоговый счёт встречи — 7:5 в пользу команды Сидоровой.

Благодаря этой победе коллектив Сидоровой сумел сократить отставание в счёте — 1:2.

Четвёртый матч пройдёт 28 декабря в 18:30 мск.

Ранее сообщалось, что команда Моисеевой одержала победу во втором матче отборочного турнира на Игры-2018.

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