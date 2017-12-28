Следователь WADA назвал насмешкой решение МОК допустить россиян к ОИ под нейтральным флагом

Следователь Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джек Робертсон, возглавлявший расследование существования допинговой системы в России, высказал мнение, что Международный олимпийский комитет принял слишком мягкое решение в отношении российских спортсменов, позволив им выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

«Разрешение российским спортсменам выступить на Олимпиаде 2018 под нейтральным флагом — это насмешка. Это сделано для того, чтобы защитить российские коммерческие и политические интересы. Из отчёта 2016 года чётко ясно, что в России действовала государственная поддержка допинга, вследствие которой были обмануты сотни чистых спортсменов, не получивших свои места на пьедесталах Олимпиады и чемпионатах мира», — приводит слова Робертсона The New York Times.

Он признал, что запрет на участие в Играх для всех российских спортсменов — это жёсткое решение, но отметил, что строгость — это как раз то, что сейчас и нужно.

«Трусливые решения МОК перед Играми-2016 позволили России осмелеть в своём обмане и не бояться наказания. Наказание МОК для России — полнейший фарс. Это означает, что в Пхёнчхане-2018 чистые спортсмены опять будут соревноваться с «допингистами». Нет доказательств, что допинг-система в России перестала существовать, и МОК это знает. Решение МОК по России навеки запятнало Олимпийскую хартию. Любые будущие наказания менее сильных стран будут восприниматься как двойные стандарты», — добавил бывший следователь WADA.

5 декабря МОК принял решение отстранить Россию от участия в зимней Олимпиаде 2018 года, но российским спортсменам, не уличённым в нарушении антидопинговых правил, разрешено участвовать в играх под нейтральным флагом.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко подал иск в CAS на решение МОК об отстранении его от Олимпиады.