Бывший футболист сборной Уругвая установил рекорд по количеству клубов, за которые выступал

Уругвайский форвард Себастьян Абреу установил рекорд по количеству клубов, за которые он выступал на протяжении футбольной карьеры.

41-летний нападающий подписал контракт с чилийским клубом «Аудакс Итальяно», который стал 26-м для уругвайца, сообщает Medio Tiempo.

Предыдущим обладателем рекорда был немецкий голкипер Лутц Пфанненштиль, игравший за 25 команд за карьеру.

С 1996 по 2012 год Абреу защищал цвета сборной Уругвая. На чемпионате мира 2010 года он стал автором победного гола в серии пенальти с командой Ганы, который вывел уругвайцев в полуфинал турнира.

Большую часть карьеры он выступал в Южной Америке. В Европе он защищал цвета таких клубов, как испанские «Реал Сосьедад» и «Депортиво», а также греческий «Арис».

Ранее сообщалось, что форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн установил рекорд по количеству голов в АПЛ за календарный год.