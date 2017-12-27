Штангистка Сливенко: мне очень сложно судить о решениях МОК

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Российская тяжелоатлетка Оксана Сливенко высказала своё мнение относительно недавних решений Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов.

«Мне очень сложно судить об этом. В последних решениях МОК в отношении российских спортсменов, возможно, есть доля правды со стороны МОК. Но и с нашей стороны есть аргументы, что юридически было всё неправомерно, поэтому очень сложно в этой ситуации понять, кто прав, кто виноват. Могу лишь ответить за себя: я рада, что передвинулась со второго места на первое. Хотя эмоции спустя несколько лет уже не те, что были раньше. Я хочу, чтобы спорт был чистым и честным. И чтобы он был таким во всём мире», — приводит слова Сливенко «Советский спорт».

Она отметила, что поддерживает решение российских спортсменов участвовать в зимней Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Они готовились к этому турниру долгие годы, и отнимать эту возможность у них будет неправильно», — добавила штангистка.

Ранее сообщалось, что Сливенко получит золотую медаль ОИ-2008 после Игр в Пхёнчхане.

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