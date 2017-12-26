Штангистка Сливенко получит золотую медаль ОИ-2008 после Игр в Пхёнчхане

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов сообщил, что россиянка Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине после зимней Олимпиады — 2018.

Сливенко стала серебряным призёром в весовой категории до 69 кг на Играх-2008 в Пекине, уступив первое место китаянке Лю Чуньхун, которая позже была дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом после перепроверки допинг-проб.

«Была договорённость сделать это сегодня, но сейчас рабочий график у президента Олимпийского комитета России (ОКР) Александра Жукова достаточно напряжённый, учитывая конец года, сложившуюся ситуацию в российском спорте и близость Олимпиады в Южной Корее. Всё это подвигло к тому, что передача медали Сливенко произойдёт после Олимпийских игр», — цитирует Агапитова ТАСС.

Он также выразил надежду, что вручение медали состоится непосредственно после Олимпиады в Пхёнчхане.

Ранее сообщалось, что Сливенко получит золото Игр в Пекине на заседании исполкома ФТАР.