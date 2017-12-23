Штангистка Сливенко получит золотую медаль ОИ-2008 на заседании исполкома ФТАР
Россиянка Оксана Сливенко получит золотую медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине во время заседания исполкома Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР).
Об этом сообщает пресс-служба ФТАР.
Сливенко стала серебряным призёром в весовой категории до 69 кг на Играх-2008 в Пекине, уступив первое место китаянке Лю Чуньхун, которая позже была дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом после перепроверки допинг-проб.
Ранее стало известно, что тяжелоатлеты будут сдавать экзамен по антидопингу для включения в состав сборной России.
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