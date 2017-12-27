«Локомотив-Кубань» разгромил «Партизан» в матче баскетбольного Еврокубка

Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке разгромил сербский «Партизан» в матче десятого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча завершилась со счётом 99:64.

Наибольшую результативность в составе «Локомотива» показал Павел Антипов, набравший 21 очко.

Краснодарский клуб выиграл 10 из 10 матчей группового этапа Еврокубка и вышел в плей-офф турнира с первого места.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Тофашем» в матче баскетбольного Еврокубка.