«Локомотив-Кубань» разгромил «Партизан» в матче баскетбольного Еврокубка

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Краснодарский «Локомотив-Кубань» на своей площадке разгромил сербский «Партизан» в матче десятого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча завершилась со счётом 99:64.

Наибольшую результативность в составе «Локомотива» показал Павел Антипов, набравший 21 очко.

Краснодарский клуб выиграл 10 из 10 матчей группового этапа Еврокубка и вышел в плей-офф турнира с первого места.

Ранее сообщалось, что «Зенит» одержал победу над «Тофашем» в матче баскетбольного Еврокубка.

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