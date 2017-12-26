«Зенит» одержал победу над «Тофашем» в матче баскетбольного Еврокубка

Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл турецкий «Тофаш» в матче десятого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча завершилась со счётом 80:76 в пользу гостей.

Наибольшую результативность в составе «Зенита» показал Дрю Гордон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

Сами Межья и Раймар Морган принесли «Тофашу» по 21 очку.

Благодаря этой победе «Зенит» гарантировал себе выход в стадию топ-16 турнира.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Торино» в матче баскетбольного Еврокубка.