«Зенит» одержал победу над «Тофашем» в матче баскетбольного Еврокубка

Короткая ссылка
Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл турецкий «Тофаш» в матче десятого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.

Встреча завершилась со счётом 80:76 в пользу гостей.

Наибольшую результативность в составе «Зенита» показал Дрю Гордон, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 10 подборов.

Сами Межья и Раймар Морган принесли «Тофашу» по 21 очку.

Благодаря этой победе «Зенит» гарантировал себе выход в стадию топ-16 турнира.

Ранее сообщалось, что УНИКС обыграл «Торино» в матче баскетбольного Еврокубка.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Баскетбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119