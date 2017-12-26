УНИКС обыграл «Торино» в матче баскетбольного Еврокубка
Казанский УНИКС одержал выездную победу над итальянским «Торино» в матче десятого тура группового этапа баскетбольного Еврокубка.
Встреча завершилась со счётом 79:72 в пользу гостей.
Самым результативным игроком казанского клуба стал Мелвин Эджи, набравший 17 очков.
В активе Дерона Вашингтона 17 очков за «Торино».
Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» одержал девятую победу подряд в баскетбольном Еврокубке, разгромив «Бильбао».
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