Горячкина — третья после восьмого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российская шахматистка Александра Горячкина занимает третье место по итогам восьми туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.
В восьмом туре Горячкина обыграла представительницу Индии Харику Дронавалли.
Четвёртое место занимает Дарья Чарочкина. Александра Костенюк — восьмая.
В топ-20 также попали Ольга Гиря (13-место) и Анастасия Бондарук (16-е).
Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев лидирует после восьми туров на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.
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