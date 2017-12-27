Горячкина — третья после восьмого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российская шахматистка Александра Горячкина занимает третье место по итогам восьми туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В восьмом туре Горячкина обыграла представительницу Индии Харику Дронавалли.

Четвёртое место занимает Дарья Чарочкина. Александра Костенюк — восьмая.

В топ-20 также попали Ольга Гиря (13-место) и Анастасия Бондарук (16-е).

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев лидирует после восьми туров на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

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