Горячкина — третья после восьмого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Российская шахматистка Александра Горячкина занимает третье место по итогам восьми туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В восьмом туре Горячкина обыграла представительницу Индии Харику Дронавалли. Четвёртое место занимает Дарья Чарочкина. Александра Костенюк — восьмая. В топ-20 также попали Ольга Гиря (13-место) и Анастасия Бондарук (16-е). Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев лидирует после восьми туров на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.