Федосеев лидирует после восьми туров на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российский шахматист Владимир Федосеев занимает первое место по итогам восьми туров на чемпионате мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В партии восьмого тура Федосеев сыграл вничью с представителем Индии Вишванатаном Анандом.

Ещё двое россиян — Пётр Свидлер и Андрей Есипенко — занимают третье и четвёртое места соответственно. Свидлер сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном, а Есипенко обыграл соотечественника Сергея Карякина, занимающего 51-е место.

В топ-20 также вошли Алексей Дреев — 12-й — и Ян Непомнящий — 16-й.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина занимает третье место после восьмого тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

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