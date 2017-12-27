Шахматист Федосеев лидирует на ЧМ по рапиду, одержав шестую победу в семи партиях

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Российский шахматист Владимир Федосеев упрочил лидерство по итогам седьмого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

Федосеев переиграл занимавшего второе место украинца Юрия Кузубова.

Благодаря победе Федосеев оторвался от ближайших преследователей на один балл. После семи туров в активе россиянина шесть побед при одной ничьей.

Ранее сообщалось, что Федосеев вышел в единоличные лидеры после шестого тура ЧМ по рапиду.

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