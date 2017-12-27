Российский шахматист Федосеев вышел в единоличные лидеры после шестого тура ЧМ по рапиду

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Российский шахматист Владимир Федосеев вышел в единоличные лидеры по итогам шестого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В матче лидеров первого соревновательного дня Владимир Федосеев встречался с грузином Баадуром Джобавой и одержал победу. 

Россиянин Пётр Свидлер свёл вничью свой матч с выступающим под флагом ФИДЕ Иваном Чепариновым, а Павел Понкратов — с представителем Индии Вишванатаном Анандом. Александр Грищук уступил украинцу Юрию Кузубову.

Федосеев занимает первое место.

По итогам первого соревновательного дня Федосеев был вторым в таблице ЧМ по рапиду.

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