Российский шахматист Федосеев вышел в единоличные лидеры после шестого тура ЧМ по рапиду

Российский шахматист Владимир Федосеев вышел в единоличные лидеры по итогам шестого тура чемпионата мира по рапиду в Саудовской Аравии.

В матче лидеров первого соревновательного дня Владимир Федосеев встречался с грузином Баадуром Джобавой и одержал победу.

Россиянин Пётр Свидлер свёл вничью свой матч с выступающим под флагом ФИДЕ Иваном Чепариновым, а Павел Понкратов — с представителем Индии Вишванатаном Анандом. Александр Грищук уступил украинцу Юрию Кузубову.

Федосеев занимает первое место.

По итогам первого соревновательного дня Федосеев был вторым в таблице ЧМ по рапиду.