Юракова стала чемпионкой России по конькобежному спорту на дистанции 5000 м

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Анна Юракова финишировала с лучшим временем на дистанции 5000 м на чемпионате России по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне.

Юракова преодолела дистанцию за 7 минут 13,94 секунды.

Второе время показала Виктория Филюшкина (7.17,08), замкнула тройку призёров Елена Сохрякова (7.17,72).

Чемпионат России по конькобежному спорту в Коломне завершится 28 декабря.

Ранее Михаил Козлов стал первым в забеге на дистанции 1000 м на ЧР.

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