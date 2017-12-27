Юракова стала чемпионкой России по конькобежному спорту на дистанции 5000 м
Анна Юракова финишировала с лучшим временем на дистанции 5000 м на чемпионате России по конькобежному спорту, который проходит в подмосковной Коломне.
Юракова преодолела дистанцию за 7 минут 13,94 секунды.
Второе время показала Виктория Филюшкина (7.17,08), замкнула тройку призёров Елена Сохрякова (7.17,72).
Чемпионат России по конькобежному спорту в Коломне завершится 28 декабря.
Ранее Михаил Козлов стал первым в забеге на дистанции 1000 м на ЧР.
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