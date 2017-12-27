Тренер «Амкара» Гаджиев выступил с претензией к Кокорину

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением насчёт игры форварда «Зенита» и сборной России Александра Кокорина.

«Я помню Кокорина, когда он только начинал в «Динамо». Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Он за эти годы и подтверждал это не однажды. Но в то же время он и не однажды говорил, что ему то пофиг, это пофиг и так далее. Есть такая песня — «Пофиг». То есть Кокорин не совсем бережно относился к своим способностям. Можно сказать, что это его личное дело: «Как хочу, так свои возможности и транжирю», — цитирует Гаджиева «Спорт уик-энд».

Наставник «Амкара» также заметил, что потенциал Кокорина на уровне европейских стандартов.

«Никто не говорит, что Кокорин должен играть так, как играет Месси, условно говоря. Но способностей у россиянина вполне хватает, чтобы быть на уровне европейских стандартов, футболистов европейского уровня. Нам бы этого хотелось. Вот это самая главная претензия лично моя», — сказал Гаджиев.

Специалист также заявил, что сборной России нужны футболисты, которые будут максимально выкладываться ради достижения результата.

Ранее Кокорин предложил самому дорогому футболисту мира — форварду французского «Пари Сен-Жермен» Неймару — сразиться в компьютерной игре.