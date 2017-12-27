Акинфеев отреагировал на желание Головина стать капитаном ЦСКА
Футболисты московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Александр Головин поучаствовали в съёмке новогоднего ролика для болельщиков армейского клуба.
«Хочу стать капитаном», — написал Головин в записке на стене планов на 2018 год. Капитан ЦСКА Акинфеев вручил партнёру по команде фуражку капитана морского флота.
Пресс-служба ЦСКА в Instagram также показала, как Головин чистит бутсы Акинфееву.
Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан проиграл пари и пробежался босиком по снегу.
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