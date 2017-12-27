Акинфеев отреагировал на желание Головина стать капитаном ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Александр Головин поучаствовали в съёмке новогоднего ролика для болельщиков армейского клуба.

«Хочу стать капитаном», — написал Головин в записке на стене планов на 2018 год. Капитан ЦСКА Акинфеев вручил партнёру по команде фуражку капитана морского флота.

Публикация от PFC CSKA Moscow (@pfc_cska_official) Дек 26, 2017 at 10:34 PST

Пресс-служба ЦСКА в Instagram также показала, как Головин чистит бутсы Акинфееву.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу по футболу Джефферсон Фарфан проиграл пари и пробежался босиком по снегу.