СМИ: «Арсенал» готов приобрести футболиста «Реала» Бензема за €40 млн

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может перебраться в клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) —лондонский «Арсенал».

«Арсенал» готов приобрести француза за €40 млн, сообщает Don Balon. Английский клуб намерен подписать соглашение с Бензема по окончании сезона-2017/18. «Арсенал» уже отправил предложение в испанский клуб.

Президент «Реала» Флорентино Перес, по информации источника, готов продать Бензема.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах дал согласие на переход в мадридский «Реал».