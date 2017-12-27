СМИ: «Арсенал» готов приобрести футболиста «Реала» Бензема за €40 млн

Короткая ссылка
Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может перебраться в клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) —лондонский «Арсенал».

«Арсенал» готов приобрести француза за €40 млн, сообщает Don Balon. Английский клуб намерен подписать соглашение с Бензема по окончании сезона-2017/18. «Арсенал» уже отправил предложение в испанский клуб.

Президент «Реала» Флорентино Перес, по информации источника, готов продать Бензема.

Ранее СМИ сообщали, что нападающий английского «Ливерпуля» Мохаммед Салах дал согласие на переход в мадридский «Реал».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119