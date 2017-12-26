«Слован» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ
Братиславский «Слован» одержал выездную победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Победу команде из Словакии принесли шайбы Яна Бухтеле, Михала Ржепика и Патрика Лампера.
«Йокерит» ответил голами Хенри Иконена и Пекка Йормакка.
Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал крупную победу над «Адмиралом» в матче КХЛ.
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