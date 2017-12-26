«Слован» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Братиславский «Слован» одержал выездную победу над финским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу команде из Словакии принесли шайбы Яна Бухтеле, Михала Ржепика и Патрика Лампера.

«Йокерит» ответил голами Хенри Иконена и Пекка Йормакка.

Ранее сообщалось, что «Спартак» одержал крупную победу над «Адмиралом» в матче КХЛ.