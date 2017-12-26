Футболист «Манчестер Сити» Туре решил возобновить карьеру в сборной Кот-д'Ивуара
Полузащитник английского «Манчестер Сити» Яя Туре принял решение возобновить карьеру в национальной команде Кот-д'Ивуара по футболу.
«Яя Туре решил вернуться в национальную сборную Кот-д'Ивуара. Он хочет выиграть ещё один трофей с командой», — написал агент Туре Дмитрий Селюк в своём Twitter.
Yaya @YayaToure has decided to return to Ivory Coast national team. He wants to win another trophy with the Elephants of Ivory Coast.— Dimitry Seluk (@dmitriseluk) 26 декабря 2017 г.
34-летний полузащитник объявил о завершении выступлений за сборную осенью 2006 года. В его активе 102 матча и 19 голов за национальную команду.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб предложил работу задумывавшемуся о суициде футболисту Эммануэлю Эбуэ.
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