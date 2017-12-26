Российская сторона подала апелляцию в CAS на решение МОК о недопуске на ОИ-2018 спортсменов с допинговым прошлым

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Глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сообщил, что российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске российских спортсменов с допинговым прошлым.

«Мы подали апелляцию», — цитирует Кравцова «Р-Спорт».

МОК постановил, что претендовать на участие в Играх смогут спортсмены, которые никогда не были дисквалифицированы или отстранены за нарушение антидопинговых правил.

Под критерии МОК подпадают конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, ранее уличённые в употреблении допинга. 

Ранее сообщалось, что все отстранённые лыжники поедут на ОИ-2018 без отбора при положительном решении CAS.

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