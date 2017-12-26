Неймар рассказал, что ему нужно для завоевания «Золотого мяча»
«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту мира по версии издания France Football. На протяжении последних десяти лет приз получали только два футболиста — аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду (оба — по пять раз).
«Конечно, я хочу выиграть «Золотой мяч». Но это сложная задача. И это зависит не только от меня, но и от моих партнёров по команде и других факторов. Здесь важны и чемпионат мира, и Лига чемпионов. Поэтому нужно показать соответствующие результаты. Сначала нужно добиться командных побед, а потом уже личных», — цитирует Неймара AS.
Ранее Неймар назвал получение «Золотого мяча» своей мечтой.