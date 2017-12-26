Неймар рассказал, что ему нужно для завоевания «Золотого мяча»

Форвард французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймар рассказал, что поспособствует завоеванию им «Золотого мяча».

«Золотой мяч» вручается лучшему футболисту мира по версии издания France Football. На протяжении последних десяти лет приз получали только два футболиста — аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду (оба — по пять раз).

«Конечно, я хочу выиграть «Золотой мяч». Но это сложная задача. И это зависит не только от меня, но и от моих партнёров по команде и других факторов. Здесь важны и чемпионат мира, и Лига чемпионов. Поэтому нужно показать соответствующие результаты. Сначала нужно добиться командных побед, а потом уже личных», — цитирует Неймара AS.

Ранее Неймар назвал получение «Золотого мяча» своей мечтой.