«Дина» может сняться с чемпионата России по мини-футболу

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев не исключил возможности снятия с чемпионата России московского клуба «Дина».

23 декабря девятикратный чемпион России не прибыл в Санкт-Петербург на матч ЧР с «Политехом». Футболисты отказались ехать из-за задолженностей по зарплате. 25 декабря «Дина» потерпела разгромное поражение от «Норильского никеля» — 0:11.

«Футболисты, которые могли, вышли на поле. Это говорит о том, что президент клуба борется до конца. Вы как руководитель лиги всегда будете поддерживать такого президента, который борется до конца. Мы готовы закрывать глаза на многие вещи, терпеть и ждать, когда клуб сможет самостоятельно решить свои вопросы. Снятия «Дины» исключать нельзя», — цитирует Алиева «Р-Спорт».

Он также добавил, что в случае бойкота ещё одного матча ЧР к «Дине» будут применяться санкции вплоть до миллионного штрафа и снятия с розыгрыша первенства.

Ранее в профсоюзе футболистов подтвердили, что казанский «Рубин» имеет четырёхмесячную задолженность по зарплате.