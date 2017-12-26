Футбольный «Спартак» стал командой года по версии спортивных журналистов

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Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) определила десять лучших спортсменов 2017 года.

В список лучших, по мнению ФСЖР, попали гимнастка Дина Аверина, фигуристка Алина Загитова, синхронистка Светлана Колесниченко, легкоатлетка Мария Ласицкене, пятиборец Александр Лесун, фигуристка Евгения Медведева, пловец Евгений Рылов,  паралимпийский велогонщик Сергей Сёмочкин, лыжник Сергей Устюгов и баскетболист Алексей Швед.

Лучшей командой 2017 года признали футбольный «Спартак» (Москва).

Тренером года признан наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин.

Ранее Ласицкене была признана спортсменкой года по версии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

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