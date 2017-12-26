Экс-вратарь сборной Германии подарил майку пострадавшей во время теракта в Петербурге

Экс-вратарь мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Оливер Кан выразил поддержку Эвелине Антоновой, пострадавшей во время теракта в метро Санкт-Петербурга.

Кан узнал историю девушки, которая была в тяжёлом состоянии после взрыва в метро, и решил отправить ей свою игровую майку с автографом и письмо со словами поддержки.

Антонова получила посылку на стадионе «Зенит Арена».

«Оливер Кан! Оливер Кан про меня знает! Я, честно говоря, даже представить себе не могла. Это очень приятно! Всегда приятно получать подарки со словами поддержки, которые несут в себе положительно заряженную энергетику, и от людей, которые своего добились и тебе того же желают», — цитирует девушку Sputnik.

3 апреля 2017 года Эвелина Антонова находилась в вагоне метро, который взорвал террорист-смертник. Девушка получила серьёзные ранения лица, перенесла несколько операций. Сейчас она продолжает проходить курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что футболист «Барселоны» Люка Динь помогал пострадавшим во время теракта в Испании.