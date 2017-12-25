РФС наложил на «Тосно» запрет на регистрацию новых футболистов

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Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение удовлетворить заявление защитника Руслана Абазова в отношении «Тосно» о взыскании задолженности по трудовому договору.

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Запрет будет снят после выплаты игроку задолженности. 

«Абазов» выступает за «Тосно» с 2016 года. На его счету 31 матч и один гол.

Ранее врио главы РФС заявил, что организация будет искать понимания с клубами РФПЛ по вопросам лимита на легионеров.

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