Скобрев: если имели место подмены допинг-проб, надо разбираться, потому что это дико

Российский конькобежец Иван Скобрев, пожизненно отстранённый от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, рассказал, что пока не намерен предпринимать каких-либо действий по обжалованию вынесенных в его адрес санкций.

«Сейчас я принял решение подождать. Как я понимаю, 20 января начнутся слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Надеюсь, что там будут работать квалифицированные судьи, которые во всём разберутся и сделают правильные выводы. Но опять же, если имели место какие-то подмены… Тут надо разбираться. Потому что для меня как для спортсмена это просто дико», — цитирует конькобежца «Советский спорт».

По словам Скобрева, если подмена допинг-проб российских спортсменов будет подтверждена, это может создать очень опасный прецедент.

«Тогда получается, что любая допинг-проба не защищена, чистый ты спортсмен или грязный. В лаборатории что с тобой захотят, то и сделают. Вот с чем надо разбираться! Надо сделать так, чтобы в будущем такого в принципе быть не могло», — добавил он.

Ранее Скобрев прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о своём пожизненном отстранении от Игр.