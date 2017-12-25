Семь хоккеистов «Монреаля» побрились наголо, чтобы собрать средства для больных раком детей

Семь игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» побрились наголо в рамках акции по сбору денежных средств для помощи больным раком детям и их семьям.

Об этом сообщает официальный сайт канадского коллектива. Кроме того, хоккеисты встретились со страдающими от рака детьми и пожертвовали в оказывающий им помощь благотворительный фонд собственные средства. Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Бурмистров принял решение завершить карьеру в НХЛ.