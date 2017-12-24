Фигурист Коляда: на Олимпиаде-2018 российская команда будет на высоте

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём отношении к необходимости выступать под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Не знаю, как остальных, но меня это дико заводит по-спортивному. Мы живём в этой стране. Мы любим эту страну. Мы никуда из неё не убегаем. И, естественно, надо защищать свои интересы не только так, чтобы «Я — русский» на футболке было написано… Одно хорошо — что уже допустили команду. Плохо другое — что есть люди, которые очень далеки от спорта, но при этом возмущены и называют спортсменов дезертирами. Мне это категорически не нравится, я с ними в корне не согласен, потому что многие атлеты идут к этому долгие годы», — приводит слова фигуриста сайт телеканала «Матч ТВ».

По мнению Коляды, чтобы судить российских спортсменов, необходимо надеть их обувь и пройти их путь.

«Я убеждён в том, что российская команда будет на высоте на этих Олимпийских играх. Русских атлетов, мне кажется, это заведёт до такой степени, что держитесь. Просто держитесь!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Коляда второй раз подряд стал чемпионом России в мужском одиночном катании.