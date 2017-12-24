Эксперт: после дисквалификации ударам Поветкина не хватает чёткости

Известный тренер Фёдор Лапин выразил мнение, что бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Александр Поветкин потерял былую форму за время отбытия дисквалификации за нарушения антидопинговых правил.

«Ещё недавно я бы сказал, что в боях и с Энтони Джошуа и с Деонтеем Уайлдером Поветкин был бы фаворитом. Но после тех ситуаций он провёл два боя — это уже другой Поветкин. Если раньше он попадал — и соперники падали, то сейчас не падают. Так что сейчас он не в той форме, которая была до дисквалификации», — цитирует эксперта «Р-Спорт».

По словам Лапина, убедительная победа Поветкина над представителем Германии Кристианом Хаммером не является свидетельством того, что россиянин готов к поединкам с сильнейшими супертяжеловесами планеты.

«Уровень Хаммера даже близко нельзя сопоставить с этими бойцами. Да, Поветкин безоговорочно выиграл, но у него пропала тяжесть в ударах, не хватало чёткости», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Поветкин прошёл допинг-контроль после боя с Хаммером.