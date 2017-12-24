СМИ: Гаттузо может быть уволен с должности главного тренера «Милана» через месяц после своего назначения

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо с большой долей вероятности будет отправлен в отставку в том случае, если его подопечные потерпят поражение от «Интера» в матче 1/4 финала Кубка страны, запланированном на среду, 27 декабря.

Об этом сообщается на сайте Football Italia.

Гаттузо возглавил «Милан» менее месяца назад, но не смог улучшить результаты команды — его подопечные набрали всего четыре очка в четырёх предыдущих матчах итальянского чемпионата.

В случае увольнения Гаттузо «Милан», скорее всего, вновь примет Винченцо Монтелла, отправленный в отставку в конце ноября, поскольку его контракт с клубом до сих пор не был расторгнут.

Ранее сообщалось, что «Милан» проиграл «Аталанте» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.