ВФЛА ведёт переговоры с РУСАДА о расширении пула тестирования

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Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева заявила, что организация ведёт переговоры с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) о возможности расширения пула допинг-тестирования.

«ВФЛА в настоящий момент ведёт переговоры с РУСАДА о возможности расширения пула тестируемых — юношей и юниоров. Также сейчас обсуждаем с РУСАДА вопрос максимального расширения и обновления пула тестируемых взрослых легкоатлетов», — цитирует Юхареву ТАСС.

Согласно регламенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) любой спортсмен, который подаёт заявку на участие в нейтральном статусе в ЧМ среди юниоров и юношеском чемпионате Европы, должен быть включён в национальный регистрируемый пул тестирования не позднее 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что IAAF разрабатывает регламент участия нейтральных спортсменов в зимнем ЧМ-2018.

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