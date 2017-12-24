Заместитель гендиректора ФК «КАМАЗ» предложил показывать трансляции ПФЛ вместо АПЛ

Заместитель генерального директора футбольного клуба «КАМАЗ» Тимур Феоктистов высказал мнение, что необходимо сделать для повышения интереса к Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), в которой сейчас выступает команда из города Набережные Челны.

«Во-первых, перейти на «весну — осень». Во-вторых, заручиться медийной поддержкой того же «Матч-ТВ». Объясните мне, почему налогоплательщик должен платить за трансляцию матчей английского чемпионата? Я бы перенёс все зарубежные чемпионаты на платные каналы, а высвободившиеся деньги пустил бы на выкуп прав на трансляцию матчей российских лиг. Это стало бы и импортозамещением, и поддержкой отечественного производителя, и понятной и логичной субсидией в наш футбол», — приводит слова Феоктистова KazanFirst.

Он отметил, что видит необходимость в перераспределении финансирования лиг.

«Уж коли мы заговорили о том, что наше государство субсидирует футбол, то ему нужно это делать с умом. На Западе медиаправа — одна из существенных статей доходов клубов, у нас же они не дают такого притока денег. Значит, надо заменить их выкуп на обязательные взносы госкомпаний в футбольный бюджет страны. Иначе футбол в России умрёт. Коммерсантам нет смысла вкладываться в него, потому что в нашем футболе на данный момент во многом нет ничего: ни прибыли, ни имиджа», — добавил функционер.

Ранее сообщалось, что владелец московского «Спартака» Леонид Федун предложил сократить число клубов РФПЛ до 14.