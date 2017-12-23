«Валенсия» уступила «Вильярреалу» в матче 17-го тура Примеры
«Валенсия» на своём поле потерпела поражение от «Вильярреала» в матче 17-го тура испанской Примеры.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Вильярреалу» в валенсийском дерби принёс гол Карлоса Бакки.
Обе команды завершали матч вдесятером. Красные карточки от арбитра получили нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза и полузащитник «Вильярреала» Мануэль Тригерос.
В турнирной таблице «Валенсия» с 34 очками сохранила третье место, «Вильярреал» с 27 баллами расположился на шестой строчке.
В галисийском дерби «Сельта» на выезде обыграла «Депортиво» со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Реал» в эль-класико.
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