«Валенсия» уступила «Вильярреалу» в матче 17-го тура Примеры

«Валенсия» на своём поле потерпела поражение от «Вильярреала» в матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Вильярреалу» в валенсийском дерби принёс гол Карлоса Бакки.

Обе команды завершали матч вдесятером. Красные карточки от арбитра получили нападающий «Валенсии» Симоне Дзадза и полузащитник «Вильярреала» Мануэль Тригерос.

В турнирной таблице «Валенсия» с 34 очками сохранила третье место, «Вильярреал» с 27 баллами расположился на шестой строчке.

В галисийском дерби «Сельта» на выезде обыграла «Депортиво» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Барселона» разгромила «Реал» в эль-класико.