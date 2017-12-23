Тяжелоатлетка Сливенко: я особо не праздновала медаль, потому что есть переживания за наших спортсменов
«У меня положительные эмоции, очень рада, хотя и прошло много времени, но это всё-таки другие чувства, чем те, которые были бы, если бы получилось занять первое место тогда, в 2008 году», — приводит слова Сливенко ТАСС.
Она отметила, что из-за ситуации с российским спортом испытывает смешанные чувства.
«Позитива это добавило не много, я особо не праздновала медаль, потому что есть переживания за наших спортсменов. Хотелось бы, чтобы ситуация с допингом уже устаканилась и мы начали нормально всё планировать дальше, без скандалов и проблем», — добавила спортсменка.
Ранее сообщалось, что Сливенко получит золотую медаль ОИ-2008 на заседании исполкома ФТАР.