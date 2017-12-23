Итоговый состав сборной России по биатлону на ЧЕ будет определён по результатам январских этапов КМ и Кубка IBU

Старший тренер резервной сборной России по биатлону Александр Касперович рассказал о принципе формирования состава национальной команды на предстоящий чемпионат Европы, который пройдёт в итальянском Риднау.

«Итоговый состав команды на чемпионат Европы будет определён по результатам январских этапов Кубка IBU и Кубка мира. Критерии отбора по наибольшему количеству очков на соревнованиях в Ижевске выполнили Юрий Шопин, Дмитрий Малышко и Пётр Пащенко. У женщин в Чайковском квалификацию на чемпионат Европы прошли Ирина Услугина, Анастасия Морозова и Анастасия Загоруйко. Как чемпионы Европы прошлого сезона дополнительную квоту для выступления в Риднау согласно правилам соревнований могут получить Александр Логинов и Ирина Старых. Решение по ним тренеры примут позднее», — приводит слова Касперовича пресс-служба Союза биатлонистов России.

Чемпионат Европы пройдёт с 22 по 28 января 2018 года с итальянском Риднау.

Ранее сообщалось, что Услугина выступит на этапах Кубка мира по биатлону, которые пройдут в январе.