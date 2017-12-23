Австрийский саночник Прок не верит, что Демченко и Иванова принимали допинг

Пятикратный чемпион мира по санному спорту австриец Маркус Прок прокомментировал решение дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда о пожизненном отстранении российских саночников Альберта Демченко и Татьяны Ивановой от участия в Олимпиадах и лишении их наград Игр 2014 года в Сочи.

«Всех подробностей этого дела я не знаю, вижу только публикации в газетах и социальных сетях, поэтому мне сложно судить, что на самом деле там происходило, были ли соблюдены все правила. Но моё сердце мне говорит, что они не употребляли допинг», — приводит слова Прока ТАСС.

Он отметил, что в санном спорте нет необходимости принимать допинг.

«Все скандалы были связаны исключительно с курением марихуаны. Один раз на этом попался австрийский спортсмен, ещё раз — американский. О других случаях мне просто неизвестно», — добавил австриец.

22 декабря МОК отстранил Демченко и Иванову, а также ещё девять российских спортсменов от участия в ОИ за нарушение антидопинговых правил на Играх 2014 года в Сочи.

Ранее сообщалось, что Международная федерация санного спорта (FIL) рассмотрит дела отстранённых от Игр Демченко и Ивановой.