Гончаренко дисквалифицирован на два матча РПЛ и оштрафован на 250 тысяч рублей

Председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о наказании главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко за угрозы в адрес судьи Яна Бобровского.

«Гончаренко сказал помощнику судьи Болотенкову: «Вы общаетесь с игроками с такими хамскими рожами». Бобровский предупредил тренера, после чего тот сказал: «Ян, тебе недолго осталось». После тренер хотел зайти в судейскую, делегат спросил разрешения, но судьи отказали», — цитирует его «Матч ТВ».

Григорьянц добавил, что ранее тренер привлекался за оскорбления судей и повторил нарушение, находясь на испытательном сроке.

«За оскорбительное поведение он дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из них реальный, один условный с испытательным сроком до конца сезона. Также он оштрафован на 250 тыс. рублей», — отметил он.

Встреча в Ростове завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. Гости доигрывали матч вдесятером. На 49-й минуте красную карточку получил Хуан Боселли. Затем «Пари НН» пропустил три гола.

После игры тренер в подтрибунном помещении предъявил претензии главному арбитру Яну Бобровскому. За это судья показал ему красную карточку.

Ранее Гончаренко ответил на обвинения в нападках на судью Бобровского после матча с «Ростовом».