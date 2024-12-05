El Comercio: футболиста сборной Эквадора похитили и держали в плену

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Бывшего защитника сборной Эквадора по футболу Педро Перласу похитили и продержали в плену три дня.
El Comercio: футболиста сборной Эквадора похитили и держали в плену
  • Gettyimages.ru

По информации El Comercio, 1 декабря футболиста и его друга схватили прямо на улице и увезли в неизвестном направлении. 

Полиция смогла выйти на след преступников только три дня спустя. В ходе операции стражи порядка вступили в перестрелку с похитителями. О пострадавших не сообщается. В скором времени Перласу и его друг вернутся к своим семьям. Целью преступников был выкуп.

Ранее сообщалось, что футболиста «Лиона» Микаутадзе ограбили возле его дома.

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