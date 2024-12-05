El Comercio: футболиста сборной Эквадора похитили и держали в плену
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По информации El Comercio, 1 декабря футболиста и его друга схватили прямо на улице и увезли в неизвестном направлении.
Полиция смогла выйти на след преступников только три дня спустя. В ходе операции стражи порядка вступили в перестрелку с похитителями. О пострадавших не сообщается. В скором времени Перласу и его друг вернутся к своим семьям. Целью преступников был выкуп.
Ранее сообщалось, что футболиста «Лиона» Микаутадзе ограбили возле его дома.