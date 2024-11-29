Федерация футбола Брунея (FABD) сообщила об уходе с поста президента организации Фейсала Юсоффа.

Как сообщается в социальных сетях федерации, решение об отставке Юсоффа было единогласно принято исполнительным комитетом FABD по приказу султана Брунея Хассанала Болкиаха.

Причина увольнения Юсоффа — нарушение законов страны.

В 2024 году соперниками сборной России были команды Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Ранее сообщалось, что Дюков высоко оценил работу Карпина в сборной России.