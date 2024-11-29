Отбывшая дисквалификацию Халеп обвинила ITIA в двойных стандартах из-за допинга Свёнтек

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Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп подвергла критике Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) после ситуации с допингом польки Иги Свёнтек.
Отбывшая дисквалификацию Халеп обвинила ITIA в двойных стандартах из-за допинга Свёнтек
  • AP

«Как такое возможно, что в идентичных случаях, произошедших примерно в одно и то же время, ITIA применяет совершенно разные подходы в ущерб мне? Как я могла смириться с тем, что WTA и совет игроков не захотели вернуть мне рейтинг, который я заслужила! Оказалось, что это было заражение, а биологический паспорт — чистая выдумка», — написала Халеп в социальных сетях.

Румынка была дисквалифицирована за наличие в её допинг-пробе запрещённого препарата роксадустат. Ей удалось добиться сокращения своей дисквалификации с четырёх лет до девяти месяцев.

Сообщалось, что проба Свёнтек от августа 2024 года дала положительный результат на триметазидин. Было выявлено, что незначительное загрязнение вызвал препарат с мелатонином, который свободно продаётся в Польше и используется, в частности, для восстановления режима сна после перелётов.

В ITIA посчитали, что допинг попал в её организм непреднамеренно и в произошедшем нет «значительной вины или халатности» игрока.

Ранее Кафельников назвал настоящим позором обнаружение допинга у ведущих теннисистов.

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