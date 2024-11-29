Кафельников назвал настоящим позором обнаружение допинга у ведущих теннисистов

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о допинге у польки Иги Свёнтек и итальянца Янника Синнера.

«Иногда я задаюсь вопросом: «Какого чёрта я не использовал стероиды на протяжении всей своей карьеры, чтобы играть не 170 матчей в год, а, может быть, 300»? То, что сейчас происходит с теннисом, действительно позор», — написал Кафельников в социальной сети X.

Проба Свёнтек от августа 2024 года дала положительный результат на триметазидин, за который Камилу Валиеву отстранили на четыре года. Было выявлено, что незначительное загрязнение вызвал препарат с мелатонином, который свободно продаётся в Польше и используется, в частности, для восстановления режима сна после перелётов.

В ITIA посчитали, что допинг попал в её организм непреднамеренно и в произошедшем нет «значительной вины или халатности» игрока.

20 августа стало известно, что Синнер в марте сдал два положительных допинг-теста на анаболический стероид клостебол. При этом сам он заявил, что запрещённое вещество попало в его организм в результате массажа, который ему проводил физиотерапевт. К спортсмену применили кратковременное отстранение, которое было успешно обжаловано, и итальянец продолжил выступления на турнирах.

Ранее канадский теннисист назвал несправедливым минимальный срок отстранения Свёнтек за допинг.