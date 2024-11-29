В Спортивном арбитражном суде не получали иск WADA к Антидопинговому агентству США

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Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не получал иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Американскому антидопинговому агентству (USADA).
В Спортивном арбитражном суде не получали иск WADA к Антидопинговому агентству США
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«Спортивный арбитражный суд не регистрировал никаких процедур в связи с этим делом. Вполне вероятно, что такой иск будет подан в уголовный суд Швейцарии», — цитирует пресс-службу CAS ТАСС.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорилось, что у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. Отмечалось, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии употребления допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

На фоне этого скандала конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год.

Ранее глава USADA обвинил Китай в нарушении правил в деле пловцов.

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