В Спортивном арбитражном суде не получали иск WADA к Антидопинговому агентству США

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не получал иска Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Американскому антидопинговому агентству (USADA).

«Спортивный арбитражный суд не регистрировал никаких процедур в связи с этим делом. Вполне вероятно, что такой иск будет подан в уголовный суд Швейцарии», — цитирует пресс-службу CAS ТАСС.

В апреле было опубликовано расследование, в котором говорилось, что у 23 китайских пловцов, принимавших участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году, в допинг-пробах обнаружили запрещённый триметазидин. Отмечалось, что антидопинговые чиновники неоднократно предоставляли WADA разведывательные данные, свидетельствующие о сокрытии употребления допинга китайскими пловцами, но организация не обращала на них внимания.

На фоне этого скандала конгресс США сократил финансирование WADA на 2025 год.

Ранее глава USADA обвинил Китай в нарушении правил в деле пловцов.