Месси назвал ключевой момент своей карьеры в «Барселоне»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что считает важным моментом свой дебют в «Барселоне».

«Сложно выбрать что-то одно — я бы позволил сделать это кому-то другому. Но если нужно выбрать только один момент, то я назову свой дебют. Дело в том, на какие жертвы я шёл, когда переезжал из Аргентины», — сказал Месси в интервью на YouTube-канале 3Cat.

В настоящий момент Месси выступает за «Интер Майами». Его контракт рассчитан до конца 2025-го.

Напомним, что аргентинец является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005 по 2021 год.

Ранее Месси заявил, что не хочет становиться тренером в будущем.