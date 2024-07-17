RT в Telegram
Подпишись

Гуренко объяснил, почему Миранчук мог согласиться на переезд в США

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко прокомментировал информацию о переходе полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».
Гуренко объяснил, почему Миранчук мог согласиться на переезд в США
  • Gettyimages.ru

«Сложно судить, на каких условиях он переходит в «Атланта Юнайтед». Но футбол в США сейчас развивается. Чего стоит один переезд в MLS Лионеля Месси. Да и в целом там выступает много известных исполнителей. Однозначно не следует думать, что там вообще нет футбола. Возможно, Миранчук не видел дальнейшего развития в Италии. Это его право. Сборная России сейчас тоже не участвует в официальных соревнованиях. Вероятно, Алексей захотел попробовать свои силы в другом чемпионате, уехать в другую страну. Порой у человека появляется такое желание», — сказал он RT.

Ранее Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить