Гуренко объяснил, почему Миранчук мог согласиться на переезд в США

Бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко прокомментировал информацию о переходе полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».

«Сложно судить, на каких условиях он переходит в «Атланта Юнайтед». Но футбол в США сейчас развивается. Чего стоит один переезд в MLS Лионеля Месси. Да и в целом там выступает много известных исполнителей. Однозначно не следует думать, что там вообще нет футбола. Возможно, Миранчук не видел дальнейшего развития в Италии. Это его право. Сборная России сейчас тоже не участвует в официальных соревнованиях. Вероятно, Алексей захотел попробовать свои силы в другом чемпионате, уехать в другую страну. Порой у человека появляется такое желание», — сказал он RT.

Ранее Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о переходе Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Атланту».