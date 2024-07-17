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Билялетдинов — о переходе Миранчука в «Атланту»: сложно представить в сложившейся политической ситуации

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Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о переходе полузащитника Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту».
Билялетдинов — о переходе Миранчука в «Атланту»: сложно представить в сложившейся политической ситуации
  • Gettyimages.ru

«Вероятно, Миранчуку в «Атланте» предложили какие-то невероятные условия, и это устроило и «Аталанту», и самого футболиста. Но для меня данный переход выглядит странно. В первую очередь подобное сложно себе представить с точки зрения как обстановки в мировом спорте на данный момент, так и сложившейся политической ситуации. На мой взгляд, это непонятно», — сказал Билялетдинов RT.

Ранее сообщалось, что Миранчук дал согласие на переход в «Атланту».

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